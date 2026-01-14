Психолог Игонина отметила, что Старый Новый год помогает «перезагрузить» начало года

Психолог Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина в разговоре с РИАМО назвала пять причин, почему люди отмечают старый Новый год.

По словам специалиста, этот праздник дает возможность продлить ощущение чуда. Если начало января — это суета, то старый Новый год — время для тишины и размышлений. «Это шанс вернуться к волшебству без спешки: собраться с близкими в уютной обстановке, помечтать о планах на будущее и загадать самые важные желания уже в наступившем году», — сказала Игонина.

Также психолог отметила, что празднование старого Нового года помогает расслабиться после предновогодней суеты. Это возможность восстановить эмоциональный баланс без тщательной подготовки и спешки, радио Sputnik.

Традиции, связанные со старым Новым годом, создают ощущение стабильности и связи с прошлым. «Когда мир меняется слишком быстро, такие ритуалы возвращают чувство стабильности и защищенности, подчеркивают важность рода», — рассказала специалист.

Кроме того, старый Новый год способствует укреплению связей между людьми. А также дает возможность начать год заново, если первый Новый год прошел не так, как хотелось.