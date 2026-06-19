Психолог Игнатьева назвала скрытые слезы признаком того, что ребенку нужно помочь в лагере

Родители часто отправляют детей в лагерь, чтобы они отдохнули и нашли новых друзей. Однако иногда детям нужна помощь. Психолог Мария Игнатьева рассказала KP.RU , как понять, что пора забрать ребенка из лагеря.

По словам эксперта, тоска по дому — это нормальное переживание для ребенка. Но есть несколько сигналов, которые могут указывать на то, что ситуация выходит за рамки нормальной.

Скрытые слезы. Ребенок может скрывать свои настоящие чувства, особенно если его обижают сверстники. Даже на прямой вопрос ребенок может ответить, что все нормально.

Односложные ответы. Если ребенок резко замолкает в разговоре или отвечает односложно, это может быть тревожным знаком.

Симптомы вместо слов. «Мам, у меня болит живот», «Не могу заснуть» — иногда психика не умеет объяснять словами, поэтому превращает это в телесный язык.

Настойчивые просьбы забрать домой. Если ребенок настойчиво просит забрать его домой, не объясняя деталей, это тоже может быть сигналом.

Эксперт советует не пускать ситуацию на самотек, но и не терять голову от разлуки. При телефонном разговоре не стоит паниковать, так как дети быстро считывают эмоции. Если спустя несколько дней вы поняли, что ребенку все-таки плохо в лагере, то, конечно, нужно его забрать домой.