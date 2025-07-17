Психолог Игнатьев посоветовал начинать поиск новогодних подарков в конце лета

В преддверии новогодних праздников люди стремятся порадовать себя и близких подарками. Однако часто подготовка к этому событию откладывается на последний момент. Корпоративный психолог Алексей Игнатьев посоветовал начинать поиски презентов для клиентов, партнеров и сотрудников в конце лета — начале осени, сообщила « ТСН24 ».

Как пояснил специалист, такой подход помогает избежать стресса и суеты.

«Когда мы откладываем выбор подарков на последний момент, это создает дополнительное напряжение, тем более, что текущие и срочно возникшие дела еще никто не отменял», — пояснил эксперт.

По его словам, заранее выбранные подарки помогают проявить внимание к интересам людей. Кроме того, в декабре цены на популярные товары растут, а за срочность производства презентов на заказ берут дополнительные деньги, добавил «ФедералПресс».