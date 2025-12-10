Психолог Хорс призвал разрешить себе что-то не успеть под конец года

Кандидат психологических наук, писатель, телеведущий Михаил Хорс поделился рекомендациями по подготовке к новогодним праздникам. Он отметил необходимость принятия факта невозможности решить абсолютно все задачи к концу года, сообщило ИА НСН .

По словам эксперта, важно понимать, что стремление успеть закрыть все дела к Новому году обусловлено больше традиционными установками, нежели объективной необходимостью, написало Ura.ru.

«Если человек спокойно подходит к мозговому штурму без категоричности, будет эмоциональная стабильность и спокойствие», — подчеркнул психолог.

Хорс рекомендовал позволять себе в конце года отпускать некоторые цели и идеи, если они кажутся нереалистичными или создают излишнее давление. Такое отношение обеспечивает снижение стресса и сохранение внутреннего баланса.