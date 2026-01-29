Психолог Хачатрян отметила, что расслабляющая фоновая музыка помогает повысить продуктивность зимой

После праздников многие россияне сталкиваются с понижением уровня энергии из-за холода и отсутствия солнечного света. Психолог и КПТ-терапевт Элен Хачатрян объяснила Life.ru , что в такие моменты часто возникают апатия, тревожность и трудности с концентрацией. Однако есть простые ежедневные ритуалы, которые помогают вернуться в рабочий ритм и восстановить эмоциональное равновесие.

«Эмоциональный спад зимой связан с недостатком солнечного света, снижением температуры и серым пейзажем за окном. В это время снижается выработка гормонов, отвечающих за мотивацию и внутреннюю гармонию», — отметила эксперт.

Психолог рекомендовала поддерживать настроение и фокус с помощью небольших привычек. Например, расслабляющая фоновая музыка, особенно классическая или инструментальная, улучшает концентрацию и стимулирует выработку дофамина — гормона энергии и мотивации.

Еще один необычный способ настроиться на работу — жевать жевательную резинку. Это улучшает кровоснабжение мозга и стимулирует его активность, что положительно влияет на запоминание и концентрацию.

Также полезны планирование рабочего дня, регулярные перерывы, короткие прогулки на свежем воздухе и дыхательные упражнения. Эти привычки снижают усталость и улучшают самочувствие, подчеркнула Хачатрян.