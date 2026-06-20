Психолог Гусева рассказала о способности человеческого мозга меняться в любом возрасте

Психолог Анна Гусева рассказала RuNews24.ru , что мозг сохраняет способность к изменениям на протяжении всей жизни.

Нейропластичность — это способность мозга адаптироваться и создавать новые связи в ответ на опыт.

«Когда вы учитесь чему-то новому, мозг создает новые нейронные связи. Когда вы повторяете действие, эти связи укрепляются. Когда вы перестаете использовать навык, связи ослабевают», — объяснила психолог.

Ранее считалось, что нейропластичность характерна только для детского возраста, но последние исследования доказали обратное. После 30 лет могут снижаться скорость обработки информации и способность к многозадачности, однако это не означает ухудшение памяти.