Психолог Грушина отметила, что семейные праздники формируют у детей представление о любви и уважении к близким

Семейные праздники создают теплую атмосферу и помогают укрепить отношения. Они играют важную роль в формировании у детей представлений о любви и уважении к родственникам. Учитель-логопед Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Ирина Грушина поделилась советами о том, как организовать семейный праздник, который будет не только приятным, но и полезным, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, праздник может быть связан с конкретным событием, например, с днем рождения, но это не обязательно. Создание традиций помогает укрепить семейные узы. Важно само решение устроить праздник.

Психолог рекомендует начать подготовку с совместного творчества. Например, можно создать поделку из природных материалов или цветной бумаги. Ромашка — простой, но символичный цветок, который олицетворяет искреннюю привязанность и верность.

«Когда ребенок делает ромашку своими руками, он учится вкладывать эмоции в образ и выражать абстрактные понятия — любовь, заботу, нежность — через творчество», — объяснила психолог.

Чтобы праздник запомнился надолго, важно создать праздничную атмосферу и наполнить ее смыслом. Расскажите ребенку поучительную сказку или легенду, связанную с семейными ценностями. Затем закрепите знания с помощью настольных игр и викторин.

«Семейные игры развивают мышление, внимание, речь, но главное — они дают ощущение вовлеченности и включенности», — подчеркнула эксперт.