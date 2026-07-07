Психолог Грекова призвала делиться эмоциями с близкими, чтобы справиться с тревогой при мыслях о рождении ребенка

Клинический психолог Ирина Грекова рассказала РИАМО , как женщинам преодолеть тревогу при мыслях о рождении ребенка. Она рекомендовала не скрывать свои эмоции, а делиться ими с близкими людьми. Разговор о переживаниях, их разбор и поддержка помогут справиться со страхом.

Грекова посоветовала обсудить с партнером свои переживания, дальнейшие действия и распределение обязанностей. Она подчеркнула, что тревога — это нормальное состояние, и не стоит ругать себя за естественные эмоции. Чтобы снизить тревожность, можно записать источники страха на бумагу, структурировать их и искать варианты решений, отметил NEWS.ru.

Психолог уточнила, что избавиться от страха сразу не получится — важно преодолевать его поэтапно. Она призвала не критиковать себя за проявление слабости и помнить, что идеальных родителей не существует. Бережное отношение к себе, отказ от навязанных социальных образов и позитивное мышление помогут настроиться на рождение ребенка.