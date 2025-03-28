Психолог Голубева: новые хобби и путешествия помогут побороть весеннюю хандру

С приходом весны природа пробуждается, но иногда из-за пасмурных дней может нахлынуть сезонная апатия. О способах борьбы с таким состоянием рассказала психолог Майя Голубева в беседе с RuNews24.ru .

Как пояснила специалист, усталость после зимы, недостаток витаминов D, C и B, а также привыкание организма к увеличению дня способны стать причинами весеннего уныния. Кроме того, может расстроить не соответствующее ожиданиям количество теплых и солнечных дней.

«Составьте список дел, которые вам интересны, и начните их реализовывать весной. Попробуйте что-то новое: посетите выставку, сходите в театр, займитесь новым хобби или отправляйтесь в небольшое путешествие», — отметила эксперт.

Психолог рекомендовала постараться видеть позитив в любой ситуации и не зацикливаться на негативе, добавила «ТСН24».