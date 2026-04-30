Психолог Гладких отметила, что работа в праздничные дни может иметь разные причины и последствия

Клинический психолог Лилия Гладких в интервью РИАМО рассказала, что работа в праздничные дни может иметь разные причины и последствия.

По словам специалиста, если человек постоянно работает в праздники без объективной необходимости, это может быть сигналом о нелояльном отношении к самому себе.

«Если человек регулярно замечает себя на работе и в праздничные дни, и сверхурочно, причем без объективной необходимости — это точно ненормально», — отметила Гладких.

Такое поведение может привести к эмоциональному выгоранию и истощению.

Однако есть и другая ситуация. Если человек осознанно выбирает работу в праздничные дни, потому что в это время меньше людей и текучки, а оплата выше, это может быть вполне нормальным. Такой подход психолог считает проявлением зрелого отношения к жизни и своим ресурсам. Человек в этом случае не жертвует собой, а стратегически распоряжается своим временем и силами, добавил «Петербургский дневник».