Психолог Германчук указала на опасность снижения интеллекта при стрессе от диагноза «рак»

Клинический психолог и физиогномист Ольга Германчук в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала о влиянии острого стресса на интеллект человека при получении диагноза «рак». Она отметила, что в таких случаях человек испытывает сильный страх и неопределенность относительно будущего.

По словам специалиста, когда человек узнает о таком диагнозе, его психика реагирует дистрессом — это вызывает гормональную реакцию в гипоталамусе и надпочечниках, что приводит к снижению уровня интеллекта.

Психолог подчеркнула, что такое состояние может быть вызвано не только раком, но и другими серьезными заболеваниями.