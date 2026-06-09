Психолог Федорова назвала соцсети причиной страха упустить лето

Каждый год с приближением тепла как по расписанию возникает мысль — что, если я снова пропущу это лето? Многие знакомы с этим чувством фоновой тревоги, которая не отпускает даже тогда, когда, казалось бы, жизнь наполнена активностями. Психолог Екатерина Федорова объяснила 360.ru, откуда берутся такие переживания.

Часто причиной тревоги становятся соцсети. В них другие люди ездят за границу, изучают новое, видят дельфинов и исполняют мечты.

«Смотришь, и появляется ощущение, что именно это и есть проживание жизни», — объяснила эксперт.

Однако не все готовы на такие приключения в реальности. Кроме того, иногда в жизнь вмешиваются и внешние обстоятельства, из-за которых не получается исполнить задуманное, например, съездить в отпуск на море.

«Проживание планирования — это тоже часть лета. Люди готовятся к поездке, предвкушают ее, тем самым наполняя свою жизнь эмоциями», — объяснила психолог.

Если же приключение не состоялось, остается горькое послевкусие от всего лета.

О том, как справиться с тревогой упущенного лета, читайте в материале 360.ru.