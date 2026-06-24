Клинический психолог Давид Еремян в интервью радиостанции Sputnik рассказал, как уживаться с людьми, проявляющими черты нарциссизма.

По словам эксперта, здоровый нарциссизм — это чувство собственной ценности и уверенности, которое важно в себе взращивать.

«На самом деле отнюдь не все нарциссы — абьюзеры, изменщики и эгоисты, и наоборот не все абьюзеры — нарциссы», — отметил специалист.

Чтобы выстраивать с нарциссами здоровые отношения, важно не атаковать человека и не молча терпеть, а называть конкретное поведение и его последствие.