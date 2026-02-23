Психолог Еременко посоветовала уделять внимание физическому здоровью, чтобы побороть апатию и одиночество в феврале

Клинический психолог Анжелика Еременко в беседе с Life.ru поделилась советами, как справиться с чувством апатии и уныния в феврале — месяце, который часто считают одним из самых сложных в году.

Специалист отметила, что после новогодних праздников и расслабленного января наступает время, когда яркие эмоции сменяются рутиной.

«Это создает идеальный "коктейль" для упадка сил», — подчеркнула психолог.

Ключевыми причинами февральской хандры, по словам эксперта, являются резкий переход от праздничных дней к будням, нехватка солнечного света и социальное давление. Все это может вызывать ощущение одиночества даже у тех, кто находится в кругу семьи и друзей, еаписала газета «Петербургский дневник».

Психолог рекомендовала уделять внимание физическому здоровью: посещать баню или спа, делать массаж и заниматься легкой физической активностью. Для борьбы с чувством одиночества она посоветовала находить радость в уединении — заниматься творчеством, медитацией или ведением дневника.

Кроме того, важно проводить время с друзьями и близкими. Главное правило, по словам специалиста, — не бороться с текущим состоянием, а принять его. Также полезно создавать «якоря» ожидания — маленькие события, которые приносят радость.