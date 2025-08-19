Психолог Егиазарова высказала мнение, что неправильные советы способствуют распаду брака

Психолог и общественный деятель Кристина Егиазарова в беседе с ИА НСН заявила, что из-за тревоги женщины могут совершать спонтанные поступки и менять свое поведение. По ее словам, распаду брака также способствуют неправильные советы.

Психолог отметила, что многие обращаются за помощью к искусственному интеллекту не только в работе, но и в личных вопросах, используя его как собеседника. Однако она считает такую практику ошибочной и призывает людей разобраться с собой, а не искать ответы у нейросетей.

«На самом деле работать надо над своим состоянием, потому что высокий кортизол влияет на зачатие детей, на гормоны, на либидо и интимную жизнь в браке, а уровень тревоги превращает женщин в еще более властных и контролирующих, что может стрессовать партнера», — заключила эксперт.