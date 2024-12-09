Психолог Дугенцова посоветовала открыто обсудить тему Деда Мороза с ребенком в школьном возрасте

Дети верят в существование Деда Мороза, как правило, до семи лет. В школьном возрасте у ребят появляется множество вопросов, ответы на которые они ищут вместе со сверстниками. В этот период важно открыто обсудить с ребенком всю правду о новогоднем волшебнике, считает детский психолог Дарья Дугенцова. Своим мнением она поделилась в разговоре с Life .

По словам специалиста, важно объяснить ребенку, что волшебство не исчезает из его жизни. Оно принимает другую форму, теперь ее можно разделить со своими родителями.

На этом этапе важно поддерживать доверительные отношения с ребенком, тогда откровенный разговор состоится и пройдет без потрясений и неожиданностей для школьника, резюмировала Дугенцова.