Психолог Долгих рекомендовала проявлять заботу и уважение при кризисе семейной жизни
Сохранить теплые и стабильные отношения после 10 лет совместной жизни — сложная, но выполнимая задача. Об этом заявила психолог Мария Долгих в беседе с Пятым каналом.
Эксперт посоветовала открыто обсуждать проблемы в паре. Важно не избегать конфликтов, а использовать их для сближения. При этом нужно выражать чувства без обвинений и унижений.
По словам Долгих, любовь — это ежедневный осознанный выбор, а не только вдохновение. Уважение поддерживает жизнь в отношениях, даже когда страсть угасает.
Как пояснила психолог, в ситуациях болезни или эмоционального выгорания важно проявлять спокойствие, заботу и открытость к общению. Это помогает сохранить доверие и любовь даже спустя долгие годы совместной жизни, добавил aif.ru.