Психолог Долгих рекомендовала проявлять заботу и уважение при кризисе семейной жизни

Сохранить теплые и стабильные отношения после 10 лет совместной жизни — сложная, но выполнимая задача. Об этом заявила психолог Мария Долгих в беседе с Пятым каналом .

Эксперт посоветовала открыто обсуждать проблемы в паре. Важно не избегать конфликтов, а использовать их для сближения. При этом нужно выражать чувства без обвинений и унижений.

По словам Долгих, любовь — это ежедневный осознанный выбор, а не только вдохновение. Уважение поддерживает жизнь в отношениях, даже когда страсть угасает.