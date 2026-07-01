Психолог Денисова-Мельникова посоветовала реагировать на несмешные шутки начальника вежливой улыбкой

Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова в беседе с «Абзацем» дала рекомендации, как лучше всего реагировать на несмешные шутки руководителя. По ее мнению, лучшей реакцией будут вежливая улыбка, короткий кивок или нейтральная фраза.

Денисова-Мельникова подчеркнула, что фальшивый смех со стороны подчиненного всегда заметен и может только испортить рабочую атмосферу. Она предложила несколько фраз, которые помогут поддержать атмосферу и перевести разговор дальше: «Да, рабочая классика» или «Ну, такое у нас бывает».

Психолог отметила, что в общении с руководством важно реагировать не на качество юмора, а на желание начальника проявить дружелюбие и разрядить обстановку.

«Чуть улыбнуться, кивнуть, выдержать паузу и спокойно вернуться к делу», — посоветовала Денисова-Мельникова.

Она добавила, что можно поддержать стремление руководителя быть «своим», не оценивая сам юмор. Например, сказать: «Да, настроение у нас сегодня бодрое» или «Хорошо, что вы пытаетесь разрядить обстановку». Это будет вежливо и без фальшивого восторга.