Психолог Демина призвала планировать новогодние расходы заранее, чтобы избежать стресса

Новый год — время, когда уровень стресса может значительно возрасти. На нас давят обязательства: купить подарки, закрыть все дела и продуктивно провести выходные. А если вдобавок активизируются токсичные родственники, ситуация становится еще сложнее. Некоторые люди вообще ассоциируют Новый год с негативными воспоминаниями или травмами. Как справиться с этими трудностями? На волнующие вопросы ответила Izhlife психолог Александра Демина.

Александра Демина советует: «Выпишите на листочек все незавершенные дела, которые очень хочется закончить до конца года. Распределите их в порядке приоритета. То, что действительно не терпит никаких отлагательств, стоит решить прямо сейчас. Например, срочные вопросы по здоровью. А то, что тоже важно, но может подождать — сдвинуть на начало следующего года».

Что делать с финансовым стрессом? Психолог рекомендует планировать расходы заранее: «Начинайте прикидывать суммы и расходы в сентябре — октябре. С детьми можно вообще сделать так: объяснить, что у Деда Мороза много дел и писать ему письмо надо в начале зимы. Не тянуть до конца декабря».

Как установить здоровые границы на застолье, когда начинают задавать неудобные вопросы? Демина предлагает заранее выработать стратегию поведения в неприятных ситуациях: «Подготовьте себе какие-то шуточки в ответ. Например, если спрашивают, сколько вы получаете денег: „Столько, сколько в карманы влезет, а карманы у меня большие“. Либо порепетируйте переводить тему — это тоже вырабатываемый навык».

Если праздники ассоциируются с негативными воспоминаниями или травмами, психолог советует обратиться за помощью к друзьям, психологам или психотерапевтам.