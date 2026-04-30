Психолог Чмуж заявила, что ИИ не способен решить ментальные проблемы человека
Многие начали обсуждать свои эмоции с чат-ботами, однако ИИ не способен заменить человеческое участие и эмоциональную связь. Об этом рассказала психолог Александра Чмуж в беседе с сайтом KP.RU.
Хотя с помощью советов машины можно снизить уровень тревоги, отметила эксперт, искусственный интеллект не способен удовлетворить потребность в живом общении.
«У психологов есть такая пословица: мы получаем душевные раны в отношениях, но исцелить их можем только в отношениях», — добавила специалист.
По ее словам, заменить психолога нейросетями не получится, пусть многие и переписываются с алгоритмом на тему своего ментального состояния.