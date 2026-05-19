Психолог Чмуж отметила, что чаепитие в классе может быть более душевным, чем дорогостоящий выпускной в начальной школе

Раньше окончание начальной школы отмечали скромно: торжественная линейка, вручение похвальных листов и чаепитие в классе. Сейчас подготовка к празднику начинается заранее, а расходы значительно возросли. Ситуацию прокомментировала семейный психолог, блогер и автор книги «Ключи от детства. Заметки психолога для мудрой мамы» Александра Чмуж в беседе с KP.RU .

С осени родители ищут фотографа для создания фотокниги, которая стоит от 6 до 10 тысяч рублей. Сам праздник также обходится недешево: квест, лазертаг, шоу, веревочный парк и другие активности — от 2,5 до 8 тысяч за ребенка. Дополнительные услуги, такие как бумажная дискотека, мастер-классы и фейерверк, увеличивают расходы.

Аренда лофт-пространства для праздника стоит от 3–4 тысяч за час, а эковечеринки на природе с выездом на контактные фермы становятся все популярнее. Необычные варианты включают байк-шоу за 14 тысяч за одного и праздник на яхте или в ресторане с приглашением звезд TikTok и блогеров — от 25 тысяч за человека.

Семейный психолог Александра Чмуж считает, что такие праздники — это способ выразить любовь и заботу о ребенке. Однако она подчеркивает, что детям важнее внимание родителей и их эмоциональная вовлеченность, а не масштаб и грандиозность праздника. Эксперт считает, что чаепитие в классе или пикник могут быть более душевными и запоминающимися, чем дорогостоящие мероприятия.