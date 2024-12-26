Психолог Черкасская: расстановка приоритетов поможет сохранить спокойствие в Новый год

В преддверии новогодних праздников, которые могут вызывать не только радость, но и тревогу, важно заботиться о своем ментальном здоровье. Как сохранить спокойствие во время предпраздничной суеты, рассказала психолог Ирина Черкасская, передала «Вечерняя Москва».

Специалист посоветовала относиться к Новому году проще. Важно воспринимать его, как всего лишь один день в году, который не должен становиться источником стресса. Важно сосредоточиться на том, что приносит приятные эмоции, отмечает газета «Петербургский дневник».

Полезно расставить приоритеты в бесконечном потоке задач. Для этого нужно определить для себя основные дела на этот предновогодний период, оставив второстепенные планы на следующий год, подчеркнула Черкасская.