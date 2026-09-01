Психолог Чепалов объяснил, как безопасно использовать ИИ вместо репетитора

Расходы на частных преподавателей могут исчисляться десятками тысяч рублей в месяц. Психолог Родион Чепалов рассказал «ФедералПресс» , как сэкономить с помощью искусственного интеллекта и не навредить обучению школьника.

Нейросеть способна стать круглосуточным тренажером: составлять тесты для ОГЭ и ЕГЭ, делать карточки для запоминания формул или устраивать устный опрос по пройденной теме.

Однако эксперт предупреждает о главной опасности такого подхода — когнитивном иждивенчестве. Ребенок быстро привыкает получать от алгоритма готовое решение, переставая самостоятельно искать ответ. Чтобы избежать деградации мышления, запрос к нейросети нужно формулировать особым образом.

«Запрос к нейросети лучше формулировать так, чтобы она не давала ответ сразу, а подводила ученика к нему», — советует Чепалов.

По словам специалиста, полностью доверять искусственному интеллекту экзаменационную подготовку нельзя. Алгоритм может выступать лишь дополнительным инструментом для самопроверки и отработки заданий.

Живого преподавателя он заменить не способен, так как машине недоступны системная диагностика пробелов, индивидуальная мотивация и работа со сложными личными трудностями ребенка.