Психолог Браиловский предупредил о риске формирования зависимости от ИИ

Социальный психолог Игорь Браиловский предупредил о риске формирования зависимости от нейросетей и призвал контролировать собственные возможности. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» .

По словам эксперта, зависимость может сформироваться от чего угодно, будь то сигареты, люди или любая деятельность. Искусственный интеллект не является исключением.

«Если мы теряем контроль над собственными возможностями, не понимаем, что можем мы, и не оцениваем возможности собственные, то мы, получается, зависимы», — объяснил специалист.

Он отметил, что искусственный интеллект не умнее человека, а лишь быстрее его. Нейросети помогают ускорить процессы и неплохо справляются с этой задачей. Однако важно помнить, что искусственный интеллект подстраивается под эмоциональное состояние человека.