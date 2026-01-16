Психолог Богданов рассказал, что массовое увольнение после праздников связано с желанием начать жизнь «с чистого листа»

После новогодних праздников многие россияне принимают решение об увольнении. По данным исследования Level Group, каждый седьмой сотрудник планирует написать заявление об уходе, выйдя на работу после рождественских каникул. Психолог Евгений Богданов в интервью MIR24.TV объяснил это подведением итогов и желанием начать жизнь «с чистого листа».

По словам специалиста, для многих Новый год — это символический рубеж, когда люди оценивают прожитый период и строят планы на будущее. Большинству кажется, что именно в начале года проще начать жить «с нового листа». Однако после новогодней эйфории неизбежно наступает спад, который окрашивает все в пессимистичные тона.

Январь — не лучшее время для поиска новой работы, потому что традиционно в начале года меньше активных вакансий. Некоторые работодатели тормозят размещение вакансий, ожидая изменений в системе налогообложения.

Специалисты советуют не торопиться с решением об увольнении. Лучше дать себе передышку в две–три недели и использовать январь как стратегическую паузу. Это время поможет отделить эмоции, рожденные контрастом между отдыхом и работой, от реальных карьерных целей.