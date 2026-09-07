Психолог Безумнова посоветовала бабушкам и дедушкам не тратить последние деньги на подарки внукам

В понедельник, 7 сентября, в России отмечают неофициальный День внучат. Многие бабушки и дедушки в этот день хотят порадовать внуков подарками. Однако семейный психолог Екатерина Безумнова в разговоре с Life.ru предостерегла пожилых родственников от траты последних денег на подарки.

По словам эксперта, важно учитывать свои финансовые возможности. Достаточно символической суммы, например, 300 рублей, чтобы ребенок смог купить мороженое или что-то еще. Главное, чтобы у пожилых людей после этого оставались средства на собственные нужды, такие как еда, лекарства и коммунальные платежи.

Безумнова подчеркивает, что деньги не должны даваться в ответ на манипуляции или угрозы со стороны внуков. Помощь должна быть добровольной и исходить от желания порадовать ребенка.

Кроме того, психолог советует согласовывать денежные подарки с родителями ребенка. Это важно, потому что у детей могут быть разные потребности и ограничения по здоровью. Например, если у подростка сахарный диабет или лишний вес, а бабушка или дедушка дают ему деньги без согласования с родителями, ребенок может потратить их на вредную еду и напитки, что приведет к конфликту в семье.