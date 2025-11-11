Психолог Бакаева посоветовала приучать взрослых детей к самостоятельности через разговоры

Социальный психолог Лалена Бакаева в беседе с « Абзацем » рассказала, как научить самостоятельности уже совершеннолетних детей.

По ее словам, начинать следует с разговоров, а к жестким мерам стоит прибегать только в крайнем случае. Эксперт отметила, что помогать своим детям — это нормально, но всему есть предел.

Специалист указала на распространенную ошибку родителей — они дают «рыбку вместо удочки», устраивая детей на работу к родственникам или закрывая глаза на их беспомощность. Если беседы не приносят результатов, можно прибегнуть к радикальным шагам, попросив ребенка покинуть родной дом, добавила психолог.