Психолог Артеменко отметила, что приятные события помогут справиться с эмоциональным спадом в третий понедельник января

Практикующий психолог и гештальт-терапевт Екатерина Артеменко объяснила «Известиям» , почему третий понедельник января часто становится периодом психологического спада и как с этим справиться.

Специалист отметила, что на общее эмоциональное состояние в этот период влияет погода: зима в самом разгаре, световой день пока еще короткий, а солнечного света мало. Это влияет на настроение людей, даже в южных регионах приходится мириться с погодными контрастами.

Финансовые вопросы также играют важную роль. После праздничных трат бюджеты многих людей сокращаются, что создает дополнительное напряжение. Психолог подчеркивает, что дело не только в финансах, но и в необходимости восполнять ресурсы.

Кроме того, психика испытывает серьезную нагрузку во время праздников. Усталость и стресс, накопленные за год, часто проявляются именно в конце отдыха, когда организм уже настроен на расслабление. В этот момент защитные механизмы ослабевают, и человек чувствует себя истощенным.

Чтобы смягчить последствия Blue Monday, эксперт рекомендует планировать приятные события и новые активности на ближайшее время.

«Это делает возвращение к обычной жизни более переносимым», — отметила Артеменко.

Также полезно сосредоточиться на достижениях прошлого года и признать, что хорошее случается не только по праздникам. Крайне важно не поддаваться пропаганде постоянной радости и признать, что грусть — это нормальная часть человеческого опыта. Необходимо предотвращать чувство страха или стыда из-за эмоционального спада и разрешать себе искать поддержку, заключила специалист.