Психолог Андрияничева посоветовала взрослым поддерживать веру ребенка в Деда Мороза

Дед Мороз — символ новогодних праздников и воплощение доброты, особенно значимый для детей. Родители нередко задаются вопросом, стоит ли поддерживать веру в этого волшебника и как лучше рассказать ребенку правду. Чтобы разобраться в этом вопросе, мы обратились к психологу Майе Андрияничевой, написала «ТСН24» .

По мнению эксперта, в большинстве случаев стоит поддерживать веру ребенка в Деда Мороза. «Для маленьких детей это не является обманом в негативном смысле. Это часть символической игры и магического мышления, которое естественно для дошкольного возраста», — говорит психолог.

Вера в сказочного персонажа помогает детям понять, что в мире есть забота и внимание. Даже когда ребенок вырастает и осознает условность образа зимнего волшебника, ощущение сказки и тепла, связанное с праздником, остается с ним на долгие годы.

Чаще всего вера в Деда Мороза сохраняется у детей до 6–8 лет. Однако это может варьироваться в зависимости от темперамента ребенка и семейной культуры. Андрияничева отмечает: «Если ребенок продолжает верить в Деда Мороза в 9–10 лет — это не проблема, если вера не мешает его развитию и не вызывает насмешек со стороны окружающих».

Когда ребенок начинает задавать вопросы или сомневаться, это сигнал, что он психологически готов к разговору. Важно не разрушать веру резко и не высмеивать чувства ребенка. Психолог рекомендует говорить спокойно и честно, делая акцент на смысле традиции. Например: «Дед Мороз — это образ, который придумали взрослые, чтобы дарить детям радость, тепло и ощущение чуда. Когда-то и ты верил, и это было важно. Теперь ты вырос и можешь сам стать частью этого волшебства для других детей».