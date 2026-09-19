Психолог Андрияничева объяснила, изменилось ли отношение подростков к авторитету взрослых

В Туле два случая агрессивного поведения подростков в этом году вызвали широкий общественный резонанс. Психолог Майя Андрияничева считает, что современные дети и подростки не перестали признавать авторитет взрослых, но изменилось само представление об авторитете. Об этом пишет «ТСН24» .

Раньше возраст и статус взрослого часто автоматически давали ему право требовать послушания. Сегодня подросток гораздо чаще хочет понимать, почему он должен это делать.

По словам психолога, современные дети с раннего возраста получают огромное количество информации и видят разные модели поведения. Поэтому авторитет теперь нельзя просто потребовать, его нужно заслужить. Подросток проверяет границы, спорит, демонстрирует самостоятельность — это нормальная часть взросления. Другое дело, когда вместе с самостоятельностью не формируется ответственность.

Андрияничева отмечает, что ребенок в первую очередь учится отношению к авторитету внутри семьи. Если дома взрослые сами не соблюдают установленные правила, постоянно меняют требования или пытаются добиться послушания только криком, ребенок быстро понимает, что авторитет — это не внутренняя опора, а просто способ давления.

Психолог подчеркивает, что важно не путать уважение со страхом. Страх может добиться быстрого послушания, но не обязательно формирует внутреннюю ответственность. Здоровый авторитет — это когда ребенок слушает взрослого не потому, что боится получить наказание, а потому что доверяет ему и понимает: этот взрослый справедлив, последователен и действительно знает, где проходит граница допустимого.