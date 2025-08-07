Психолог Амелина-Прилепская предупредила о риске развития тревожности из-за общения с ИИ

Клинический психолог и гештальт-терапевт Валерия Амелина-Прилепская в беседе с ОТР объяснила, почему люди склонны испытывать сильную симпатию к искусственному интеллекту.

Как отметила эксперт, нейросети не способны обидеть или задеть чувства человека, их реакция всегда точно соответствует ожиданиям и запросу.

«И в связи с этим ИИ всегда безопаснее, чем живой человек. И это страшно», — заявила специалист.

По ее словам, привычка общаться только с искусственным интеллектом может сыграть злую шутку, приводя к психологической изоляции и уменьшению контактов с людьми. Среди последствий для пациентов с проблемами привязанности психолог также выделила тревожность и чувство одиночества, ведь впечатление понимания и поддержки — фикция.