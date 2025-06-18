Психолог Амелина-Прилепская предложила три техники борьбы с панической атакой

18 июня отмечается Международный день паники, который помогает людям переосмыслить свое отношение к тревоге и страхам. Клинический психолог, гештальт-терапевт Валерия Амелина-Прилепская в беседе с ОТР подчеркнула, что паническая атака не опасна для жизни и со временем проходит сама по себе.

Однако, по словам Валуевой, панические атаки могут серьезно повлиять на качество жизни человека и привести к различным осложнениям, таким как паническое расстройство, агорафобия и депрессия.

Психолог рекомендует обратиться к врачу при первых симптомах панической атаки, чтобы исключить другие причины и получить поддержку. Вот несколько техник, которые помогают справиться с панической атакой:

Техника сенсорного заземления: оглянитесь вокруг и назовите пять предметов, которые попадают в поле зрения; прикоснитесь к четырем вещам и опишите их текстуру; назовите три звука; назовите два запаха, которые чувствуете; обратите внимание на вкус во рту. Это помогает переключить мозг с катастрофических мыслей на обработку реальных сенсорных сигналов и возвращает человека в настоящее время.

Дыхание по квадрату: четыре секунды вдох, четыре — задержка, четыре — выдох, четыре — пауза. Эта техника позволяет сбалансировать работу нервной системы, снизить тревожность и улучшить концентрацию.

Наблюдение за панической атакой: признайте, что это паническая атака, и наблюдайте за приливами волн страха и неприятными ощущениями. Если панические атаки повторяются и мешают жизни, лучше обратиться к специалисту.