Психолог Алексеева призвала родителей хвалить детей даже за малые достижения в школе

Клинический психолог и ОРКТ-терапевт Маргарита Алексеева в беседе с Пятым каналом рассказала, что одобрение родителями даже самых малых достижений ребенка поможет повысить его успеваемость в школе.

Родителям, по словам эксперта, следует сосредотачиваться не на конечном результате, то есть не на итоговых отметках, а на процессе обучения. Для любого ребенка крайне важно, чтобы взрослые замечали его даже маленькие усилия, написал сайт kp.ru.

Алексеева призвала родителей хвалить ребенка даже тогда, когда он самостоятельно делает уроки, собирает портфель или оповещает о предстоящих мероприятиях в школе.