Психолог Абравитова назвала психопатами мошенников, обманывающих пенсионеров
Клинический психолог Марианна Абравитова заявила в беседе с RT, что психологически здоровый человек не станет обманывать пенсионеров и детей.
По ее словам, такие люди нередко имеют садистические наклонности.
«Людьми, которые занимаются мошенничеством в отношении пенсионеров и детей, где отсутствует эмпатия, могут быть только психопаты», — отметила эксперт.
Абравитова добавила, что если человека принуждают к мошенничеству, то это способно привести его к психологическим проблемам и депрессии. Однако чаще всего такие преступления совершаются добровольно.