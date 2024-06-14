Психиатр Портнова: причины появления агрессии у ребенка кроются в семье

Детская агрессия может появиться в любом коллективе. Ее причины обычно кроются в семье, поскольку именно дома формируется большая часть форм и реакций, сообщила детский психиатр Департамента здравоохранения города Москвы Анна Портнова в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, родители своим примером, если не напрямую, оказывают влияние на ребенка. Агрессия и нетерпимость в семье могут послужить образцом поведения для детей. Эту модель они и будут проявлять в коллективе, передала «Вечерняя Москва».

Предотвратить буллинг можно с помощью расширения психологической помощи в школах и включения в обязанности психолога отслеживания эмоционального климата в классах.

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