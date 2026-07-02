Психиатр Пережогин назвал жестокой идею отправлять школьных хулиганов на домашнее обучение

Врач-психиатр и детский психотерапевт Лев Пережогин выступил против предложения депутата Госдумы Андрея Свинцова отправлять трудных школьников на домашнее обучение. Об этом написало ИА НСН .

Пережогин считает такую меру жестокой и неэффективной. Он подчеркнул, что школа — это место, где дети социализируются, и изоляция только усугубит проблему. По его словам, деструктивное поведение ребенка может быть следствием неправильного воспитания или психопатологией. В первом случае заниматься ребенком должны родители и полиция, во втором — врачи, добавил «ФедералПресс».

Эксперт уверен, что грамотный педагог способен помочь трудному ученику и защитить интересы остального класса без крайних мер.