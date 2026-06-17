Психиатр Кондюрина рекомендовала убирать телефон из спальни и не держать его рядом во время работы из дома

По словам специалиста, эффективный способ профилактики — замена времени, проведенного за экраном, на реальные активности. Это может быть творчество, спорт, чтение или обучение новому, добавил KP.RU.

Кондюрина рекомендует убирать телефон из спальни и не держать его рядом во время работы из дома. Среди других советов — отключение ненужных уведомлений, установка лимитов на время, проведенное в социальных сетях, включение режима «Не беспокоить» в вечернее время и создание в доме зон, свободных от электронных устройств.

Врач отмечает, что важно помнить: техника должна служить человеку, а не наоборот.