Психиатр Карпенко подчеркнула, что длительное общение с ИИ может повлиять на психическое здоровье

Кандидат медицинских наук, врач-психиатр Ольга Карпенко объяснила RT , как длительное общение с чат-ботами и искусственным интеллектом может повлиять на психическое здоровье человека.

По словам эксперта, стремление одушевлять неодушевленное заложено в природе человека. «Если человек, одушевляя неживое, забывает об элементе игры, тогда специалисты должны оценить его психическое здоровье», — отмечает психиатр.

Долгое общение с ИИ может быть опасно для людей с предрасположенностью к психическим расстройствам. Например, у человека могут возникать бредовые идеи, которые он начнет обсуждать с ботом. Ответы ИИ могут поддерживать эти идеи, что усугубит ситуацию.

Также эксперт рассказала о плюсах и минусах использования нейросетей в качестве виртуального психотерапевта. Такие чат-боты могут быть полезны, когда человеку недоступна помощь живого специалиста. Они могут выдавать структурированную информацию о разных состояниях и предлагать простые инструкции. Однако если проблема серьезная, то самопомощь может привести к тому, что пациент дойдет до специалиста слишком поздно или не дойдет вообще.

Чтобы защитить психику и критическое мышление в эпоху ИИ, нужно владеть информацией о том, как работает нейросеть, и проверять данные, которые она выдает. «Критическое мышление — это основа научного мышления», — подчеркивает Карпенко.