Психиатр Ястребова выразила опасения, что использование ИИ может нанести вред здоровью человека

Врач-психиатр Валентина Ястребова выразила опасения, что использование ИИ может нанести вред здоровью человека. Об этом он сообщила в беседе с «Ридусом» .

«Люди с тревожным или ипохондрическим расстройством очень часто советуются с нейросетями насчет своих заболеваний. Их симптомы ухудшаются, так как искусственный интеллект утверждает, что у пользователя есть серьезное заболевание», — заявила психиатр.

По словам врача, некоторые люди предпочитают обратиться к искусственному интеллекту, а не пойти к врачу, чтобы сэкономить время и деньги. Это приводит к ухудшению их проблем, в том числе с психикой. Однако психиатр добавила, что это явление пока не стало массовой эпидемией.