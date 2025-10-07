Психиатр Федорович заявил, что нейросети пока не научились давать правильные советы по лечению болезней

Врач-психиатр и психолог Александр Федорович в интервью ИА НСН поднял проблему самолечения и самодиагностики среди россиян. По его словам, граждане все чаще обращаются к интернет-ресурсам для постановки диагноза, поскольку не доверяют официальной системе здравоохранения.

Главный вопрос заключается в том, насколько можно полагаться на советы из интернета в медицинских аспектах. По мнению эксперта, нет оснований говорить о зависимости от интернета или игр в привычном понимании: «Зависимость – это когда нарушаются функции организма при отсутствии самого предмета. Например, химическая зависимость. А здесь зависимости нет». Он подчеркивает, что основная проблема кроется в разрушении системы здравоохранения, а не в зависимости от технологий.

Несмотря на это, он отмечает: «Нейросети пока не научились давать правильные советы».

Психолог Анна Седельникова утверждает, что психологические советы, предложенные искусственным интеллектом, могут нанести вред человеку.