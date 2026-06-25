Психиатр Бейнарович объяснил, что распознать намерения преступника по мимике можно только в кино

В реальной жизни распознать намерения преступника по мимике и жестам крайне сложно. Подобное возможно только в кино. Такое мнение высказал психиатр Василий Бейнарович на мероприятии «Вечер тру-крайма», сообщило ИА НСН .

По его словам, на экране все выглядит просто и понятно, однако настоящие мотивы злоумышленников часто скрыты и могут быть выявлены только квалифицированными специалистами.

«Все это очень красиво звучит в кино, но реальность намного сложнее, многие проявления спрятаны очень глубоко», — объяснил врач.

Он также отметил, что многие преступления имеют корни в ошибках воспитания, таких как физическое насилие над детьми.