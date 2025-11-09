Прыжки под «Хоп-мусорок». Тренера вынудили платить за песни «Вороваек» на занятиях

В Челябинске тренера вынудили платить по 3 тысячи рублей за треки «Вороваек»

В Челябинске 27-летнего тренера по сайклингу и джампингу заставили платить по три тысячи рублей ежемесячно за использование песен «Вороваек» на своих занятиях. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

«Чтобы сделать занятия интересными и веселыми, девушка подбирает нетривиальную музыку — например, хулиганские песни группы „Воровайки“﻿ очень нравятся ее клиентам и делают занятия мемными», — говорится в сообщении.

В феврале 2025 года с девушкой связалась некая Виктория, которая представилась сотрудником Российского авторского общества и Всемирной организации интеллектуальной собственности. Она обвинила ее в незаконном использовании песен «Вороваек» в коммерческих целях.

Виктория заявила, что действует по просьбе концертного директора группы Ивана Лушникова и отметила, что тренеру придется платить за использование хитов по 1500 рублей в месяц каждому из ведомств. В противном случае ей грозит штраф в 400 тысяч рублей.

Девушка по совету юриста рассказала об этом в соцсети. Тогда и выяснилось, что Лушников в этом деле никак не задействован. Он не обращался ни в РАО, ни в ВОИС.

Тренер не стала разбираться, кто такая Виктория, а просто решила платить на всякий случай.

