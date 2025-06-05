Прозрачнее и безопаснее. Что изменится в правилах ведения ЕГРН с 1 сентября
РИА «Новости»: в ЕГРН с 1 сентября начнут писать о семье бывшего собственника
С 1 сентября в ЕГРН начнут вписывать сведения о членах семьи бывшего собственника, если за ними сохраняется право пользования. Об этом сообщил РИА «Новости» зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
«[Закон] направлен в первую очередь на то, чтобы сделки с недвижимостью стали более прозрачными, безопасными и понятными», — отметил депутат.
Он подчеркнул, что благодаря этому можно будет избежать неприятных ситуаций, когда после покупки ее начинали оспаривать бывшие жены и другие родственники продавца. Кроме того, такая мера защитит и самих претендующих на продаваемое жилье.
Ранее нотариус Сергей Поляков рассказал о мошеннических схемах, по которым злоумышленники завладевают чужим жильем, например арендованным.