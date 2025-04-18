Нотариус раскрыл, как мошенники продают жилье без ведома хозяина

Мошенникам часто удается завладеть чужим жильем из-за того, что для проведения сделки купли-продажи недвижимости необязательно обращаться к нотариусу. Об этом агентству «Прайм» рассказал член комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями Сергей Поляков.

Так, арендаторы, по его словам, могут продать квартиру в отсутствие хозяев. При этом страдает и собственник жилплощади, и честный покупатель.

Для того, чтобы обезопасить себя от проблем, Поляков порекомендовал прибегать к услугам нотариуса. Он, подтверждая сделку, проверит личности участников договора с помощью баз МВД.

Кроме этого, нотариус отправляет запросы в ЗАГС, ЕГРН и другие организации, чтобы как можно точнее определить все правовые аспекты. При этом он проводит беседы с участниками сделки, чтобы убедиться, что каждый из них понимает суть и последствия сделки.

Этот подход позволяет нотариусам вовремя раскрыть мошеннические схемы, защищая тем самым честных покупателей и продавцов, подвел итог Поляков

Ранее мошенники убедили пожилую жительницу Москвы продать дом и квартиру, чтобы вложиться в ценные бумаги по наводке лжеброкеров. В итоге она потеряла 22 миллиона рублей, полученные от продажи квартиры и дома.