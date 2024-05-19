Провокация или вредительство. Репортаж из Харбина обернулся скандалом из-за крестов | 360°

Общество 19 мая 2024, 15:11 Провокация или вредительство. Репортаж из Харбина обернулся скандалом из-за крестов «Царьград»: репортеров «России 1» обвинили в провокации из-за сюжета из Харбина РИА «Новости»

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Репортаж о президенте Владимире Путине в Харбине обернулся скандалом. Журналистов заподозрили в провокации с православными крестами, сообщил «Царьград».

В передаче «Вести» на телеканале «Россия 1» 17 мая транслировали репортаж журналиста Александра Балицкого из Харбина, посвященный визиту Путина в Китай. При просмотре программы можно увидеть отсутствие крестов на куполах храма.

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При этом в эфире мелькает кадр, где кресты видны вполне четко. Сослаться на оптический эффект в этом случае не удастся — репортаж просматривали опытные режиссеры монтажа, заявил руководитель отдела идеологии «Царьграда», член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Михаил Тюренков.

«Зачем в репортаже Александра Балицкого из Харбина оказались, говоря профессиональным языком, заблюрены кресты на куполах русского храма Покрова Пресвятой Богородицы? Что это? Вредительство или откровенная провокация?» — сказал он.

Он назвал случившееся антихристианским, русофобским и антипатриотическим жестом.

Во время рабочего визита в Китай Путин посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы в Харбине. Глава государства поставил свечку и подарил храму икону Спаса Нерукотворного.