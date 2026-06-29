Провизор Щекина порекомендовала всегда иметь в аптечке энтеросорбенты на случай отравления

Провизор аптек «Столички» Инна Щекина в интервью Life.ru поделилась рекомендациями о том, какие медикаменты стоит иметь в домашней аптечке на случай легкого пищевого отравления и когда необходимо немедленно обращаться к врачу.

По словам Щекиной, в аптечке должны быть энтеросорбенты, которые связывают вредные вещества в кишечнике, а также растворы или порошки для регидратации, предотвращающие обезвоживание при рвоте и диарее.

Провизор предостерегла от самостоятельного использования антибиотиков, противорвотных и противодиарейных средств без назначения врача, так как эти препараты могут быть неэффективны или даже вредны при некоторых видах отравлений.

Щекина рассказала о различиях между формами сорбентов: порошками, гелями и пастами, таблетками. Она посоветовала выбрать ту форму, которую удобнее принимать при плохом самочувствии.

«Активированный уголь применяют прежде всего при острых отравлениях лекарствами и химическими веществами, принятыми недавно (в первые часы). При пищевых отравлениях и кишечных инфекциях его польза доказана слабо, поэтому это вспомогательное, а не обязательное средство»*, — отметила Щекина.

Большинство лекарств требуют хранения при температуре не выше 25 градусов в сухом месте и вдали от солнечных лучей. Для транспортировки препаратов, требующих охлаждения, рекомендуется использовать термосумки или охлаждающие пакеты.