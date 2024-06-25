Проведение авиасалона МАКС в 2024 году отменили

Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС) отменили по решению правительства России. Данные об этом опубликовали на официальном сайте правовой информации.

«Позицию, касающуюся <…> „МАКС — 2024“, исключить», — уточнили в правительстве.

В июне 2023 года организаторы мероприятия заявили о переносе авиавыставки на июль 2024 года. При этом причины отмены авиасалона они не назвали.

В июне 2024 года российские стратегические ракетоносцы Ту-95 и дальние бомбардировщики Ту-22 выполнили плановые полеты в районах Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Их сопровождали истребители Су-30см, Су-27 и Су-33.