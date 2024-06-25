Сегодня 20:36 Проведение авиасалона МАКС в 2024 году отменили Фото: РИА «Новости»
Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС) отменили по решению правительства России. Данные об этом опубликовали на
официальном сайте правовой информации.
«Позицию, касающуюся <…> „МАКС — 2024“, исключить», — уточнили в правительстве.
В июне 2023 года организаторы мероприятия
заявили о переносе авиавыставки на июль 2024 года. При этом причины отмены авиасалона они не назвали.
В июне 2024 года российские стратегические ракетоносцы Ту-95 и дальние бомбардировщики Ту-22
выполнили плановые полеты в районах Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Их сопровождали истребители Су-30см, Су-27 и Су-33.
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