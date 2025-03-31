Проценты от рекламного дохода обяжут платить блогеров с любым числом подписчиков

Владельцы Telegram-каналов и блогеры будут обязаны платить три процента от дохода от рекламы независимо от количества подписчиков. Об этом в разговоре с ТАСС заявила председатель Союза юристов-блогеров, заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА О. Е. Кутафина Елена Гринь.

«Если блогер или автор Telegram-канала распространяет рекламу, он является рекламораспространителем и должен уплатить обязательный трехпроцентный сбор, вне зависимости от количества подписчиков. Рекламодатели не платят», — сказала она.

Новый закон вступит в силу с 1 апреля. Нововведение затронут деятельность блогеров, операторов рекламных систем, их посредников и агентов, которые подписали прямой договор с рекламодателем или посреднический договор с агентом.

Контролировать соблюдение будет Роскомнадзор. Если рекламораспространители нарушат требование, они будут платить штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что с 1 мая блогерам выделят два кода ОКВЭД: 73.11.1 «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети» и 70.21.1 «Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети».

По мнению юриста Антона Ивлева, эта мера поможет доработать дополнительные регуляторные инструменты для этой сферы деятельности.