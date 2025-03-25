Юрист Ивлев поддержал введение регулирования деятельности блогеров

Юрист и правозащитник бизнеса в сфере образования Антон Ивлев высказался о введении ОКВЭДов для деятельности блогеров в беседе с ИА НСН .

По его мнению, это мировая практика, которая доказала свою эффективность.

«Если говорить о регулировании в других странах, в 2023 году Франция ввела регулирование деятельности блогеров. В 2020 году это сделал Казахстан — это самый успешный пример», — отметил он.

По словам эксперта, введение ОКВЭДов позволит государству в будущем доработать дополнительные регуляторные инструменты для этой сферы деятельности. Например, можно будет зарегистрировать профессию блогера, ввести стандарты и рекомендации к работе, определить критерии качества их работы.

С 1 мая блогерам выделят два кода ОКВЭД: 73.11.1 «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети» и 70.21.1 «Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети».