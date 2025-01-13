Процедура ЭКО и лечение аритмии станут доступнее для россиян по ОМС

В 2025 году финансирование линии обязательного медицинского страхования составит 590 миллиардов рублей, что на 15% больше, чем в 2024-м. Благодаря этому ряд услуг по ОМС для россиян будет доступнее, рассказал kp.ru доктор медицинских наук Алексей Березников.

Перечень доступных по ОМС лекарств и расходных материалов увеличится для пациентов с онкологическими заболеваниями.

Также для людей, страдающих сердечно-сосудистыми недугами, впервые четко прописали отдельное финансирование отдельных операций по стентированию коронарных артерий, имплантации частотно-адаптированного кардиостимулятора, по лечению аритмии и по очистке артерии от атеросклеротических бляшек.

Важным дополнением стало включение тестирования на хронический гепатит С в программу диспансеризации. Нововведение вступило в силу с 1 января.

Еще одним изменением в рамках ОМС станет повышение доступности процедуры экстракорпорального оплодотворения.

«Для бесплодных семейных пар в рамках ОМС увеличивается финансирование процедур ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). На 2025 год выделено на 13% больше средств, чем в прошлом году», — пояснил Березников.

Ранее стало известно, что российские врачи перешли на специальные инструкции для лечения россиян. Клинические рекомендации будут основаны на современных исследованиях.